Virginia presenteia sócia com anel de valor astronômico

Quem pode, pode, não é mesmo? A influenciadora e empresária Virginia Fonseca surpreendeu sua amiga e sócia, Samara Pink com uma joia de luxo, um anel Panthère da Cartier , avaliado em cerca de R$ 93,4 mil .

O mimo de luxo foi revelado publicamente por meio dos Stories no Instagram, onde Virginia mostrou o momento em que a peça foi entregue. Com um sorriso no rosto, Samara reagiu de forma breve, mas certeira: “Amei” , escreveu ela ao mostrar o anel, feito em ouro branco, com duas esmeraldas e nada menos que 112 diamantes incrustados.

Samara Pink ganha presente cari?ssimo da so?cia, Virginia Fonseca — Foto: Reproduc?a?o Instagram

O gesto foi interpretado como mais do que uma simples demonstração de carinho. Para muitos, foi mais um capítulo da narrativa que Virginia e Samara têm construído ao longo dos últimos anos, uma amizade poderosa, marcada por trocas alternativas e declarações públicas que deixam claro: dinheiro não é problema, e generosidade, muito menos.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que duas deixaram o público de queixo caído com presentes dignos de celebridades internacionais. Durante o casamento de Samara com Thiago Stabile , Virgínia e Zé Felipe foram padrinhos e, como sinal de gratidão, ganharam anéis da Cartier. Já no aniversário de Virgínia no ano passado, Samara retribuiu com um Rolex de R$ 281 mil , enquanto a influenciava devolveu o carinho com um relógio Cartier de meio milhão de reais .

