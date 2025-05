Ex de Ana Hickmann pode ser preso a qualquer momento e faz desabafo: ‘Aquilo que me é de direito’

Um novo capítulo foi exposto no embate judicial entre Ana Hickmann e seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Acusado de dever quase R$ 10 mil em pensão alimentícia ao filho, o ex da apresentadora pode ser preso a qualquer momento e, segundo ele mesmo, o desfecho está nas mãos da Justiça.

Nesta quarta-feira (26), Alexandre recorreu às redes sociais para atualizar seus seguidores sobre o andamento do processo movido pela ex-esposa. Em tom direto e visivelmente tenso, ele afirmou: “Passando aqui para atualizar vocês. Abriu o prazo para defesa e a minha advogada apresentada as razões. Vamos aguardar agora a avaliação da magistrada.”

A fala, publicada em vídeo no Instagram, foi recebida com apreensão por parte do público, já que a possibilidade de prisão não foi descartada pelo empresário. Em sua declaração, ele reforçou que está confiante, mas não escondeu o temor diante do possível veredito: “Se Deus quiser, ela vai entender as razões que foram expostas, que são óbvias, claras e sensatas. Se está tudo certo, sigo a vida em liberdade. Se não, acho que vou estar com um grande problema.”

Ainda no vídeo, Alexandre disparou: “Sigo lutando e fazendo aquilo que posso fazer para sobreviver. Estou aguardando receber aquilo que me é de direito e com otimismo e alegria. Está difícil? Óbvio que está difícil, mas a gente tem que continuar e lutar”

A relação entre Alexandre Correa e Ana Hickmann vem sendo marcada por polêmicas desde o anúncio da separação. E, agora, o impasse judicial sobre a pensão alimentícia reacende a tensão pública entre os dois.

