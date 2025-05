Adriana Esteves não renovará contrato fixo com a Globo após ‘Mania de Você’

Adriana Esteves encerrará seu contrato fixo com a TV Globo após a novela Mania de Você, cujo último capítulo vai ao ar nesta sexta-feira (28/03). A informação foi divulgada pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, nesta quarta-feira (26/03). A emissora ainda não comentou oficialmente sobre a saída da atriz, que se tornou um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira.

Com uma trajetória de 36 anos na Globo, Adriana optou por não renovar seu contrato de exclusividade, abrindo espaço para atuar em novas produções sem um vínculo fixo. A mudança segue uma tendência adotada por outros atores, que preferem trabalhar por obra, ampliando suas possibilidades em plataformas de streaming e outras emissoras.

Adriana Esteves – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Apesar do fim do contrato de exclusividade, Adriana Esteves seguirá atuando em produções da Globo. Ela já está confirmada na terceira temporada da série Os Outros, do Globoplay, onde interpreta a personagem Cibele. A nova fase da trama promete um cenário inédito, com uma ambientação diferente das temporadas anteriores.

A atriz se consagrou na TV com papéis marcantes, como a vilã Carminha, de Avenida Brasil, e a sofrida Catarina, de O Cravo e a Rosa. Mesmo sem um contrato fixo, Adriana segue em alta no mercado audiovisual, mantendo-se como um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira.

