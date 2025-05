Luana Piovani, conhecida por suas opiniões firmes sobre temas como masculinidade tóxica e valores familiares, revelou sua preocupação com a influência de algumas personalidades brasileiras na vida do filho mais velho, Dom. Desde que decidiu morar com o pai, Pedro Scooby, no Brasil, o adolescente tem demonstrado admiração por figuras como Neymar e Oruam, o que inquieta a atriz, que teme que ele absorva valores baseados apenas em dinheiro e status.

VEJA TAMBÉM: Eliezer exibe recuperação após remover freio da língua; veja foto

Durante uma entrevista à revista Marie Claire, Luana desabafou sobre o impacto dessa mudança na dinâmica familiar e seu receio de não poder mais influenciar diretamente a criação do primogênito. “O Dom eu já não crio mais”, afirmou, destacando que seu papel agora se resume a orar por ele e torcer para que sua essência prevaleça. Segundo ela, a adolescência é um período crucial para a formação da identidade e, por isso, a escolha dos ídolos pode moldar a visão de mundo do jovem.

Luana Piovani – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Apesar das preocupações, Luana reforçou que continua transmitindo seus valores aos filhos gêmeos, Bem e Liz, que vivem com ela em Portugal. A atriz enfatizou a importância da gratidão, da simplicidade e da conexão com a família, contrastando com o estilo de vida pautado pelo consumismo e pela ostentação. Para ela, a rotina mais tranquila, longe de certas influências midiáticas, proporciona um ambiente mais saudável para o crescimento das crianças.

The post Luana Piovani teme influência de Neymar na vida do filho appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.