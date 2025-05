Cauã Reymond fala sobre dieta e leva lição da filha: “Isso é gula, pai”

SIGA NO

Durante sua participação no programa Mais Você, nesta terça-feira (8), Cauã Reymond arrancou risadas ao relembrar um episódio inusitado com sua filha, Sofia, de 12 anos. Em meio a uma conversa leve com Ana Maria Braga sobre hábitos alimentares, o ator contou como a menina o surpreendeu ao repreendê-lo de forma carinhosa por um pequeno exagero na hora da sobremesa.

Cauã explicou que, por conta da correria nas gravações, precisa cuidar da alimentação para manter o foco e a energia. No entanto, confessou que a ansiedade pode atrapalhar: “Às vezes eu fico tão animado que quero comer de duas em duas horas. Aí já não é mais necessidade, é ansiedade mesmo”, comentou com bom humor.

Cauã Reymond e Sofia – Foto: Reprodução / Redes Sociais

O momento mais divertido veio quando o ator contou que, em casa, se rendeu a um bolinho com sorvete enquanto assistia a uma série com a filha. “Pedi pra ela pegar mais um e ela mandou: ‘Pai, isso é gula’”, relembrou, rindo. Segundo Cauã, a bronca veio como um reflexo de conversas anteriores entre os dois sobre equilíbrio e ansiedade e ele adorou ver a filha devolvendo o aprendizado.

Sofia é filha do relacionamento de Cauã Reymond com a atriz Grazi Massafera. Apesar da rotina intensa de trabalho, o ator demonstrou que os momentos com a filha são cheios de cumplicidade, leveza e boas risadas, até mesmo quando vem uma chamada de atenção inesperada.

