O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou formalmente a influenciadora Monique Elias e mais duas pessoas por envolvimento em um suposto esquema fraudulento que teria prejudicado financeiramente Itamar Serpa Fernandes, fundador da marca Embelleze. De acordo com informações do portal G1, a denúncia aponta que o trio agiu para manipular emocionalmente o empresário e se beneficiar de decisões que afetaram diretamente o testamento e o patrimônio dele.

VEJA TAMBÉM: Preta Gil permanece internada em São Paulo para tratamento

De acordo com a investigação, Monique, o filho adotivo João Carlos Tavares Serpa e o atual marido dela, Matheus Elias Palheiras, são suspeitos de estelionato e associação criminosa. O grupo teria articulado mudanças em seguros, transferências bancárias e documentos legais, desviando, ao todo, mais de R$ 122 milhões dos bens de Itamar, parte dessas ações ocorrendo enquanto o empresário estava internado, em estado de saúde fragilizado.

O MP pediu à Justiça medidas cautelares para Monique e João Carlos, como a retenção de passaportes, afastamento das redes sociais e proibição de contato com testemunhas. Já para Matheus Palheiras, foi solicitada a prisão preventiva. Ele também responde por posse ilegal de armas e por dirigir um carro furtado pertencente ao empresário, além de ter recebido altas quantias pouco antes da morte de Itamar.

Monique Elias e Itamar Serpa – Foto: Reprodução / Redes sociais Monique Elias e Itamar Serpa – Foto: Reprodução / Redes sociais

Monique usou as redes sociais para se defender, afirmando que as acusações seriam parte de uma disputa familiar por herança. Ela negou qualquer irregularidade, isentou o filho João de envolvimento e acusou os filhos biológicos de Itamar de perseguição. Segundo ela, o objetivo da família seria deslegitimar sua parte no testamento e retirá-la da sucessão do empresário.

The post MPRJ denuncia Monique Elias por golpe milionário contra o fundador da Embelleze appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.