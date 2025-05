Após anúncio de gravidez Davi Brito fala sobre relação com Adriana: “Estamos dando um tempo”

Após compartilhar nas redes sociais que será pai, o ex-BBB Davi Brito, de 22 anos, usou uma live no Instagram para esclarecer os rumores sobre sua relação com Adriana Paula, cirurgiã-dentista e mãe de seu filho. Ele explicou que os dois decidiram dar um tempo, mas negou qualquer rompimento definitivo. “Estão criando histórias sem sentido. A gente não terminou. Estamos apenas vivendo um momento delicado”, afirmou.

Segundo Davi, Adriana está enfrentando um período sensível da gestação e tem preferido ficar mais reclusa. “É uma fase muito íntima. Ela quer respirar, processar tudo com calma. E eu respeito isso”, comentou o influenciador, tentando pôr fim às especulações que surgiram após o casal deixar de se seguir no Instagram.

O relacionamento, que veio a público em janeiro, parece estar passando por ajustes naturais diante da nova realidade que envolve a chegada de um bebê. Davi, mesmo apagando a publicação onde anunciava a gravidez, reforçou que está tudo bem entre eles. “Não precisa esse desespero todo. A gente está em paz. A prioridade agora é o bem-estar dela e do nosso filho”, declarou.

Davi Brito e Adriana Paula – Foto: Reprodução / Instagram Davi Brito e Adriana Paula – Foto: Reprodução / Instagram

Para finalizar, o ex-BBB pediu mais empatia do público e tranquilizou os fãs: “Ela vai seguir com a gestação tranquila, como já vinha fazendo. Com fé em Deus, nosso filho virá com saúde e trará ainda mais alegria pra nossa família.”

