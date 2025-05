STF concede habeas corpus e Deolane Bezerra não é mais obrigada a depor na CPI das Bets

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra conseguiu na Justiça o direito de não comparecer à CPI das Bets, no Senado Federal. A informação foi divulgada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, que obteve acesso à decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu habeas corpus desobrigando Deolane a prestar depoimento. VEJA […]

