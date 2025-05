Flávia Guedes revela tumor raro e desabafa sobre internação: “A morte batendo na porta”

A atriz Flávia Guedes, conhecida por seus papéis em novelas como Araguaia e Salve Jorge, usou as redes sociais para compartilhar um relato forte e sensível sobre sua saúde. Aos 45 anos, ela revelou estar enfrentando complicações causadas por um tumor na paratireoide, condição que a levou a ser internada por 15 dias. A notícia foi antecipada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, que trouxe à tona os detalhes da luta da artista.

Quão grave foi o susto enfrentado pela atriz?

No desabafo publicado em seu perfil, Flávia falou sobre o susto com a gravidade do quadro: “Escutem seus corpos. Eles falam. Se fizer pouco caso, eles gritam! UTI. Sério? Transfusão. Sério? Eita. É sério… a morte batendo na porta. Fiz a sonsa e não abri.” Segundo ela, o primeiro sintoma grave foi uma infecção nos rins, um deles chegou a parar e chegou-se a cogitar hemodiálise. Exames diários e o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar foram fundamentais nesse processo.

Como ela está lidando com a incerteza do diagnóstico?

Ainda sem o resultado da biópsia, Flávia contou que tudo começou com a descoberta do tumor e que, por enquanto, o acompanhamento médico segue com diversas especialidades. “Me sinto bem para falar do assunto. Ainda sem respostas, mas com fé”, escreveu. A atriz também destacou o apoio incondicional da mãe e da família, e emocionou ao mencionar o olhar preocupado da mãe como um dos momentos mais difíceis dessa fase.

Quais os próximos passos do tratamento?

Já em casa, Flávia fez questão de agradecer aos profissionais do Hospital das Forças Armadas (HMAB) e celebrou a esperança. “Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, limpeza… fui atendida com maestria. A Deus, que não abandona, minha fé está firme. Logo trarei novidades”, disse. Agora, ela segue com o acompanhamento de um clínico, cirurgião, endócrino, oncologista e nefrologista. “Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar”, finalizou.

