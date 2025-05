Exclusivo: Maria Gladys consegue casa em Jacutinga

Após a repercussão em torno de seu paradeiro e do pedido de ajuda financeira, a atriz Maria Gladys conseguiu alugar uma casa em Jacutinga, Minas Gerais. A informação foi confirmada com exclusividade pela nossa coluna.

Quem ajudou Maria Gladys a conseguir um novo lar?

A conquista foi possível graças ao esforço da filha da atriz, Maria Thereza, que contou com o apoio de amigos para garantir o novo lar. Em conversa com nossa coluna, Maria Gladys demonstrou alívio e gratidão, destacando também o acolhimento de uma pousada da cidade, que lhe estendeu as mãos no momento de dificuldade.

Desde que a história veio a público, Maria Gladys tem sido abordada por fãs nas ruas da cidade e virou uma espécie de “celebridade local”, especialmente entre os mais jovens, que se encantaram com sua história e trajetória artística. “Ela virou a atração de Jacutinga. Todo mundo quer tirar foto, conversar, ouvir uma história dela”, conta uma moradora

O que vem pela frente?

Segundo Maria Thereza, o imóvel está garantido por três meses, e agora a expectativa é de que a atriz seja convidada para novos projetos profissionais. Enquanto isso, amigos próximos seguem mobilizados em campanhas para garantir o valor do aluguel.

Como Maria Gladys está lidando com esse momento?

“É só gratidão. Agora, mais do que nunca, eu quero voltar a trabalhar para conseguir me manter aqui com dignidade”, declarou Maria Gladys, visivelmente emocionada com a corrente de solidariedade que se formou ao seu redor. A atriz, que tem uma longa trajetória no cinema e na televisão brasileira, reforçou o desejo de retomar sua carreira e reencontrar o público que tanto a admira.

“Recebi tanto carinho nos últimos dias que me senti abraçada de verdade. Isso me deu força para continuar. Quero mostrar que ainda tenho muito a oferecer como artista”, completou.

