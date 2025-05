Participação polêmica: Arlindinho aparenta embriaguez no palco do Tardezinha

O projeto Tardezinha, comandado por Thiaguinho, celebrou uma década de sucesso com um megaevento neste sábado (19/4), no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. O show reuniu mais de 60 mil pessoas e contou com convidados ilustres do samba e pagode, como Jorge Aragão, Belo e Arlindinho. Mas foi justamente a participação do filho de Arlindo Cruz que acabou roubando a cena por motivos inesperados.

Arlindinho estava embriagado?

Durante a transmissão ao vivo pelo canal Multishow, Arlindinho chamou atenção do público por aparentar estar desorientado e atrapalhado no palco. Ao ser convidado por Thiaguinho para cantar a música “O Bem / Oyá”, o cantor errou a entrada, perdeu o tempo da música e precisou ser guiado pelo anfitrião da noite, que tentou conduzi-lo com simpatia.

Confira o vídeo

A performance rapidamente viralizou nas redes sociais. Internautas compartilharam vídeos e memes da situação, muitos deles divertidos com o clima inusitado. “A mulher rindo quando o Arlindinho começou a cantar completamente mamado”, disse um usuário no X (antigo Twitter). Outro escreveu: “Não vou superar a performance do Arlindinho na Tardezinha tão cedo, tô chorando de rir”. Já há quem critique a recorrência: “Arlindinho tá com essa mania de fazer participação bêbado”.

E fora dos palcos, como anda a vida de Alindinho?

Arlindinho também tem dado o que falar. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o cantor estaria vivendo um affair com Solange Gomes, ex-Fazenda e ícone dos anos 1990. Após o término do casamento com Lillayne Pereira pouco antes do Carnaval, ele foi visto aproveitando a solteirice, inclusive na Sapucaí, ao lado de uma morena misteriosa. Pelo visto, os romances passageiros continuam surgindo.

Enquanto a performance de Arlindinho continua rendendo comentários e piadas online, o cantor ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio no Tardezinha. Resta saber se o episódio ficará como um momento cômico isolado ou se levantará questionamentos mais sérios sobre suas próximas aparições públicas.

