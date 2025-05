SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Larissa Manoela e André Luiz Frambach mostraram que o clima de amor está no ar! O casal celebrou o domingo de Páscoa (20) com a família dele e compartilhou os cliques nas redes sociais. Nas fotos, Larissa aparece ao lado dos sogros, Paulo Henrique Frambach e Giselle, além da cunhada Camille. Na legenda, a atriz deixou uma mensagem com tom religioso: “Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Feliz Páscoa!”

Nos comentários, só elogios: “A delicadeza de cada detalhe da mesa posta. Amei!”, disse uma fã. “Feliz Páscoa! Vocês são puro amor e a gente sente essa energia”, comentou outro. Camille, cunhada de Larissa, também se declarou: “Sempre uma delícia. Amo vocês!”

Larissa Manoela – Foto: Reprodução / Instagram Larissa Manoela – Foto: Reprodução / Instagram Larissa Manoela – Foto: Reprodução / Instagram

Mas… e os pais da Larissa?

Enquanto curtia momentos de afeto com a família do noivo, Larissa também teve um motivo pra comemorar nos bastidores. A atriz conseguiu na Justiça o direito de encerrar um contrato assinado em 2012, quando tinha apenas 11 anos. O acordo, firmado com a gravadora Deck Produções pelos pais dela, previa exclusividade e validade vitalícia.

O que decidiu a Justiça?

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em primeira instância. Ainda cabe recurso, mas é uma vitória e tanto para Larissa, que vem lutando pela autonomia da própria carreira após a polêmica ruptura com os pais.

The post Larissa Manoela curte Páscoa com família do noivo André Luiz Framback appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.