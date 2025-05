Val Marchiori perde recurso na Justiça e não recupera Porsche leiloada

Val Marchiori teve um de seus carros de luxo, uma Porsche Cayenne, leiloado por conta de uma dívida milionária. Agora, em nova apuração exclusiva da coluna Fábia Oliveira, a socialite tenta reverter na Justiça a perda do veículo, mas sem sucesso.

No dia 24 de março, a empresária entrou com um recurso na Justiça na tentativa de anular o leilão, alegando irregularidades no processo e até erros de terminologia jurídica. Segundo a defesa de Val, os prazos legais não teriam sido respeitados.

No entanto, no dia 7 de abril, o juiz responsável pelo caso negou o pedido e manteve a legalidade do leilão, acatando o posicionamento do Banco do Brasil, credor na ação. O magistrado foi claro ao afirmar que todos os trâmites seguiram a legislação vigente. Com isso, o recurso foi rejeitado integralmente.

Comprador enfrenta novos obstáculos

Dois dias após a decisão judicial, foi a vez do arrematante se manifestar no processo. Apesar da legalidade confirmada do leilão, o novo proprietário da Porsche teve que lidar com dois bloqueios judiciais sobre o veículo, frutos de outras ações envolvendo Val Marchiori.

Liberação dos bloqueios

No dia 10 de abril, o juiz da 16ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo acatou o pedido do comprador e determinou a retirada dos bloqueios sobre o carro. Assim, o leilão tornou-se definitivo e o novo dono pôde, enfim, ficar com o automóvel.

Apesar disso, a dívida de Val Marchiori ainda não foi quitada com o valor arrecadado no leilão. Diante desse cenário, a Justiça pode determinar o bloqueio de outros bens para saldar o débito. O caso segue em andamento e pode ter novos desdobramentos.

