A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, na manhã desta segunda-feira (21/4), comoveu o mundo e gerou uma enxurrada de homenagens nas redes sociais. De líderes religiosos a celebridades, a despedida do pontífice argentino mobilizou milhões. No entanto, a ausência de uma manifestação pública por parte do Padre Fábio de Melo chamou a atenção e causou revolta entre seus seguidores.

Apesar de ter concedido entrevistas a veículos como CNN Brasil e GloboNews, comentando a perda do Papa, o religioso não fez qualquer publicação em suas redes sociais, onde conta com mais de 26 milhões de seguidores. Em vez disso, usou os canais para divulgar músicas autorais e um show realizado no estado do Ceará.

Padre Fábio de Melo- Foto: Reprodução / Instagram

O que os internautas estão comentando?

A postura foi mal recebida por muitos internautas, que criticaram o silêncio do padre diante da morte do maior representante da Igreja Católica. “A maior autoridade da igreja morreu e o padre Pop Star estava ocupado demais com sua carreira”, reclamou Widson Júnior. “Nem uma palavra sobre o Papa Francisco. Triste, Padre Fábio”, escreveu Ana Maria.

Outros seguidores questionaram se ele ainda se considera parte do clero. “Padre Fábio de Melo é nome artístico ou ele ainda exerce o sacerdócio?”, ironizou Rafael Nascimento. “Mais preocupado com o bebê reborn do que com a morte do Papa?”, zombou Gabriel Higa.

The post Padre Fábio de Melo é criticado por silêncio sobre morte do Papa Francisco nas redes sociais appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.