Wanessa Camargo curte noite de folga após final do BBB25 e comenta fase solteira

Wanessa Camargo aproveitou a final do Big Brother Brasil 25 para curtir um raro “vale night”. A cantora se apresentou ao lado de Aline Wirley durante a grande final do programa e também marcou presença na festa de encerramento da edição, realizada na noite de terça-feira (22), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Reencontro e nostalgia no retorno à casa do BBB

Ex-participante da edição anterior, Wanessa falou com exclusividade com o Portal Léo Dias, sobre o sentimento de voltar ao ambiente do reality. “É uma nostalgia boa, a gente voltar. Até o cheiro, né, a gente sente. Mas eu gostei de conhecer as meninas da outra edição, a gente já se sentiu aí. É legal, porque a gente compartilha de um sentimento muito parecido, né? De viver isso, que só quem vive entende o que a gente fala”, comentou.

Apesar da emoção do reencontro, ela foi enfática ao dizer que não pretende voltar a ser confinada. “Não! Porque meus filhos… Foi a coisa mais difícil da minha vida, ficar longe dos meus filhos. Realmente, só vivendo pra saber como é difícil”, afirmou.

Wanessa Camargo – Reprodução / Instagram

Vida de solteira? Só se for com filhos junto

Solteira desde o fim do relacionamento com Dado Dolabella, Wanessa disse que sua rotina como mãe não permite viver essa fase como muitos imaginam. “Hã? Que vida de solteira? Que? Eu sou mãe. Mãe não tem vida de solteira, a mãe tem vida de maternidade, é isso. Não tem tempo para nada, só pra cuidar dos filhos. Um ‘vale night’ desse é raro”, brincou.

A noite de folga foi uma exceção na rotina da artista, que tem se dedicado integralmente à criação dos filhos após deixar o programa e seguir sua vida longe dos holofotes do confinamento.

