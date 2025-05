Camilla Camargo quebra o silêncio sobre drama familiar com Wanessa no BBB

Camilla Camargo abriu o coração ao comentar, pela primeira vez de forma mais profunda, sobre a turbulência enfrentada pela família desde a entrada de Wanessa Camargo no Big Brother Brasil. Em entrevista ao podcast Gringa Cast, apresentado por Renato Ray, a atriz revelou como os bastidores do confinamento da irmã mexeram com todos em casa e que o impacto emocional foi maior do que muitos imaginam.

“Eu acompanhava! Eu durmo cedo por conta das crianças, normalmente, no meu dia a dia, e eu dormia à tarde para conseguir assistir à noite. Eu ficava acompanhando, e a gente se machuca muito mais, porque sabemos o que está acontecendo aqui fora, e eles lá dentro não têm noção do que está acontecendo”, confessou Camilla, em um relato sincero que escancarou a tensão nos bastidores do reality.

Enquanto o público especulava e formava opiniões com base em edições do programa, a atriz destacou o quanto isso pode ser injusto. Segundo ela, há uma diferença gritante entre o que é mostrado e o que realmente define uma pessoa.

“A gente vê as pessoas falando como se conhecessem a pessoa, mas elas não conhecem. Eu posso falar da minha irmã, conheço ela há 39 anos. Agora, as pessoas estão vendo há duas semanas, com coisas editadas”, disparou, sem esconder a indignação com os ataques recebidos por Wanessa durante sua jornada no programa.

Camilla ainda relembrou o momento em que a irmã recebeu o convite da Globo para integrar o elenco do reality. Mesmo com um histórico de recusas anteriores, desta vez, Wanessa resolveu topar, e foi aí que a família teve que lidar com o inesperado.

“O que eu lembro de ter falado com ela foi muito: ‘Você tem certeza de que é isso que você quer? Pensa bem.’ Ela estava em um momento em que queria dar uma virada na vida dela”, relatou Camilla. Apesar dos temores, ela fez questão de deixar claro: o apoio à irmã nunca esteve em jogo.

