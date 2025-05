Geraldo Luís é desligado da REDETV! após perder dois programas de uma só vez

SIGA NO

O clima esquentou nos corredores da RedeTV! na última quinta-feira (20), quando o apresentador Geraldo Luís anunciou oficialmente sua saída da emissora. A decisão pegou os fãs e até colegas de surpresa, especialmente após a perda repentina dos dois programas que comandava. Em silêncio até então, ele decidiu colocar um ponto final em sua trajetória no canal.

Geraldo estava na RedeTV! havia um ano e meio, à frente das atrações Ultra Prêmio Show, exibida às terças-feiras, e Geral do Povo, que ia ao ar nos domingos. Na última semana, os dois programas foram retirados da grade sem grandes explicações, acendendo o alerta de que mudanças drásticas estavam a caminho e estavam.

Em nota enviada ao portal Na Telinha, o comunicador lamentou o fim da parceria, mas não deixou de agradecer à equipe com quem trabalhou durante esse período. “Foi 1 ano e meio de muito trabalho, alegrias, e parceria na exibição dos programas ‘Ultra PrêmioShow’ e do ‘Geral do Povo’. Agradeço às equipes, meus colegas, e a todos os profissionais da RedeTV que fizeram isso acontecer”, declarou.

A saída ocorre em meio a boatos de reformulações nos bastidores da emissora, que teria optado por um novo foco de programação. Apesar de uma tentativa inicial de realocação de Geraldo em outro projeto, como chegou a ser divulgado pela própria RedeTV!, a negociação não avançou e o rompimento foi inevitável.

Geraldo Luís, que já passou por Record TV e Band. Qual será a próxima emissora que o apresentador irá compor o time? Se depender do público fiel que o acompanha há décadas, a volta à TV pode ser apenas questão de tempo.

