Grávida e solteira, Bia Miranda revela o real motivo de ter rompido com Gato Preto

Em um anúncio que pegou todos de surpresa, Bia Miranda, ex-participante de A Fazenda 14, revelou nesta segunda-feira (3) que seu relacionamento com Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, chegou oficialmente ao fim. O detalhe que mais chocou? A influencer está grávida de Maysha, filha do agora ex-casal.

Sem rodeios, Bia expôs o verdadeiro motivo do término em entrevista ao portal LeoDias: “A rotina normal foi cansando, sabe? Acho que todo relacionamento tem que ter emoção e o nosso já não tinha faz tempo”, declarou.



O anúncio da separação veio através dos stories da influenciadora, com uma mensagem direta: “Pessoal, passando aqui para comunicar vocês que eu estou solteira”. Pouco depois, Bia apagou todas as fotos ao lado de Gato Preto, sinalizando que a decisão era definitiva.O ex-companheiro, por sua vez, fez um desabafo misterioso nas redes sociais durante a madrugada, sem citar diretamente o término, mas deixando o clima no ar: “Em guerra entre a mente e o coração”, publicou.

Vale lembrar que Bia Miranda já é mãe de Kaleb, de 7 meses, fruto do relacionamento anterior com o DJ Buarque. A segunda gravidez foi anunciada em setembro do ano passado, e em novembro ela revelou estar esperando gêmeos, mas infelizmente sofreu um aborto espontâneo, perdendo um dos bebês.

