Após ser diagnosticado com tumor, influenciador se manifesta

O influenciador Clemilson, que conquistou milhões de seguidores com seus vídeos de humor no Instagram, vive um dos momentos mais difíceis de sua vida. Em um depoimento emocionado e cheio de lágrimas, ele revelou ter sido diagnosticado com um tumor na mão esquerda, deixando fãs e amigos preocupados.

“Infelizmente, o pior aconteceu”, escreveu ele na legenda do vídeo, onde aparece abalado ao falar sobre o diagnóstico. O influenciador contou que já vinha sentindo fortes dores na mão e na cabeça há algum tempo, além do surgimento de uma mancha estranha. Ao receber os exames, veio o choque da confirmação.

“Infelizmente, eu recebi o resultado do exame. Eu estava sentindo muita dor de cabeça. Estou com um tumor na mão. De uns tempos para cá, eu venho sentindo muita dor, apareceu essa mancha, e desde pequeno sinto muita dor de cabeça. Infelizmente, estou com um tumor na minha mão”, desabafou Clemilson, visivelmente abalado.

A luta do influenciador contra problemas de saúde não é recente. Em outro momento, ele compartilhou que já enfrentou um cisto na boca, descoberto durante um exame de rotina. “Até ontem fui tirar um raio-X para ajeitar um dente e descobri um cisto na boca. Lutei e foi curado”, relembrou. Agora, ele precisa enfrentar mais um desafio e, apesar do medo, tenta se manter positivo.

“E agora apareceu um tumor na minha mão. Além disso, há mais de uma semana estou com dores fortes na cabeça, mas vai dar tudo certo. Muito obrigado por orarem por mim e torcerem pela minha melhora. Te amo, tá?”, finalizou ele, com a voz embargada.

Apoio de fãs e celebridades

Assim que o vídeo viralizou, uma onda de solidariedade tomou conta das redes sociais. Diversos influenciadores e amigos famosos fizeram questão de enviar mensagens de apoio ao criador de conteúdo.

“Amigo, sinta-se abraçado, estamos torcendo pra você sair dessa logo!“, escreveu Leandrinha.

“Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus“, comentou Rey Costa.

“Vai dar tudo certo, você vai ver!“, disse o ex-BBB Serginho Orgastic.

“Calma, amigo!!! Já deu tudo certo. Estamos aqui, força!!“, declarou Alvaro.

“Ô, meu lindo, Deus é contigo. Você vai ficar bem, vai sair dessa. Não perca a fé, estaremos aqui na torcida e orando por você. Já deu tudo certo!“, reforçou Lucas Guimarães.

