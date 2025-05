Ex de Andressa Urach se pronuncia após término

O romance chegou ao fim! Apenas dois meses após assumirem um relacionamento intenso, cheio de declarações apaixonadas e até tatuagens em homenagem um ao outro, Andressa Urach e Cassiano França decidiram seguir caminhos separados. O casal, que se considerava casado, não resistiu aos desafios da convivência e às dificuldades de conciliar o trabalho com a vida pessoal.

Nas redes sociais, a atriz de conteúdo adulto abriu o coração e revelou que a decisão não foi fácil. “Com muita dor no meu coração, comunico o fim do nosso relacionamento. Terminamos nos amando, mas no nosso trabalho é muito difícil ter um relacionamento. Fica a nossa amizade e as boas lembranças de momentos incríveis que passamos juntos. Te amo, vida! Sucesso na tua carreira. Foi muito bom enquanto durou”, declarou.

Cassiano França, por sua vez, também fez questão de se pronunciar e reforçou que a separação foi amigável. “Não quero que venham me perguntar nada sobre, tomamos a decisão da melhor forma possível. Desejo todo o sucesso do mundo, obrigado por tudo”, escreveu ele ao compartilhar a publicação da ex-namorada.

Ex de Andressa Urach se pronuncia

