Namorada de Liam Payne faz desabafo inédito sobre a partida do cantor

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Quatro meses após a morte de Liam Payne, Kate Cassidy finalmente falou sobre os bastidores da tragédia que abalou o mundo da música. Em uma entrevista ao jornal The Sun, a influenciadora revelou como soube do falecimento do namorado e desmentiu boatos sobre o relacionamento dos dois.

A tragédia aconteceu em 16 de outubro, quando o cantor despencou da sacada de um hotel em Buenos Aires. Na época, Kate já havia deixado a Argentina, o que levantou especulações sobre um possível rompimento. Agora, ela esclarece que precisou voltar aos Estados Unidos por conta da cachorrinha do casal.

“Eu tinha uma responsabilidade, nós tínhamos uma responsabilidade. Tínhamos nossa cachorra e, obviamente, eu nunca, jamais, pensei que isso aconteceria”, lamentou.

A influenciadora contou que, se soubesse o que estava por vir, jamais teria deixado o país. Após a morte do cantor, Kate tentou lidar com a dor ouvindo suas músicas para conseguir dormir, mas precisou interromper esse hábito para preservar sua saúde mental. Além disso, ela revelou um detalhe angustiante: ainda liga para o celular do cantor apenas para ouvir sua mensagem na secretária eletrônica.

Kate soube da morte de Liam Payne através de um amigo e, no início, não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. “Aquele momento está apagado na minha cabeça. Eu não acreditei no começo, pensei que fosse apenas um boato, ou que alguém inventou só para ganhar visualizações. Então, instantaneamente, tive um mau pressentimento. Eu pensei: ‘Por que alguém inventaria isso? Isso é verdade?’”, relatou.

Apesar do choque, ela se sente “abençoada” por não ter recebido a notícia através da internet. “Quando descobri oficialmente que a notícia era verdade, fiquei entorpecida. Tentei ligar para ele, liguei para praticamente todo mundo. Então, entrei em contato com a família dele e minha mãe pegou o primeiro voo para ficar comigo”, contou.

No dia da tragédia, ela lembra de ter ficado em estado de choque. “Lembro-me de andar de um lado para o outro pela casa. A pobre da Nala pensou que eu estava tentando brincar e continuou pulando em mim. Eu não dormi aquela noite”, desabafou.

Mesmo meses depois, Kate afirma que ainda não conseguiu aceitar completamente a perda do cantor. “Ainda não parece totalmente real para mim que ele não esteja aqui. Estou tentando fazer o melhor que posso, mas sinto que minha vida mudou muito. Penso em Liam a cada segundo de cada dia”, declarou.

Por fim, a influenciadora garantiu que, antes da tragédia, Liam estava feliz e que os dois viviam um ótimo momento juntos.

