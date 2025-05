Saiba quem é o artista internacional que irá desfilar na Grande Rio

A Grande Rio decidiu inovar e abrir espaço para artistas internacionais no Carnaval brasileiro. Desta vez, a escola convidou um nome de peso da música latina: o ex-RBD Christian Chávez. O cantor confirmou sua participação no desfile deste ano e fez o anúncio de maneira bem-humorada em suas redes sociais, empolgando os fãs que agora aguardam ansiosamente para vê-lo brilhar na Sapucaí.

A revelação veio através de um vídeo publicado no Instagram, onde Christian aparece escovando os dentes e ensaiando passos de samba. Mas o que realmente chamou atenção foi seu visual inusitado: ele surgiu com um abacaxi na cabeça, vestindo uma camisa do Brasil e segurando seu passaporte mexicano. A publicação foi feita em conjunto com os perfis oficiais da Grande Rio e da vice-presidente da escola, Tatiane Feiticeira. Na legenda, ele celebrou: “Sonhos se tornam realidade”.

Christian Chavez – Reprodução Instagram

Além da alegria de desfilar, Christian fez questão de expressar sua admiração pela escola e a empolgação por fazer parte deste momento especial. “No Carnaval deste ano, estarei na Sapucaí com essa escola que sempre admirei. Estou muito feliz com o convite para estar junto com a comunidade de Caxias levando um pouco das encantarias paraenses para a Avenida. Mal posso esperar para viver essa experiência inesquecível. Tô a caminho, hein?!”, declarou.

Neste ano, a Grande Rio levará para a Avenida um enredo inspirado na cultura do Pará, explorando suas águas e encantarias. Christian, que já possui uma ligação com a região, foi uma das atrações do Festival Aceita, em Belém, e no ano passado chegou a dividir o palco com Joelma. Apesar do entusiasmo, o mistério permanece: qual será seu papel no desfile? Ele virá como destaque, em um carro alegórico ou fará uma performance especial? Vamos aguardar para ver!

???? CHRISTIAN CHÁVEZ ANUNCIA QUE IRÁ DESFILAR PELA GRANDE RIO



“Estou muito feliz com o convite para estar junto com a comunidade de Caxias levando um pouco das encantarias paraenses para a Avenida.” pic.twitter.com/QPz7nsibmz — RBD Insider (@rbdinsider) February 6, 2025

