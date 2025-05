No auge de seus 68 anos, Monique Evans, deu o que falar ao exibir sua mais recente transformação estética! A modelo atendeu aos pedidos dos seguidores e compartilhou em suas redes sociais o antes e depois de uma harmonização facial que promete rejuvenescer o rosto. O resultado? Chocante!

LEIA TAMBÉM: SBT descarta Cariúcha do ‘Casos de Família’ e programa fica incerto; entenda



Na legenda da publicação, feita na noite desta quarta-feira (12), Monique não escondeu a empolgação e agradeceu o responsável pelo procedimento, o odontologista Sleiman Karam. “Ele faz milagres!! Sleiman Karam, arrasou no meu rosto. Como pediram, estou postando o antes e depois“, escreveu Monique.

Nos comentários, fãs ficaram boquiabertos com a transformação. “Ficou mais linda ainda“, elogiou uma internauta. “Adorei, levantou o rosto com suavidade“, destacou outra. “Ficou linda e natural! Musa como sempre“, exaltou mais uma seguidora.

Monique Evans antes e depois – Reprodução Instagram

A harmonização foi realizada há cerca de duas semanas e trouxe um impacto impressionante no visual da modelo, que recentemente passou por uma mudança significativa no estilo de vida. Segundo Sleiman Karam, a perda de peso afetou a estrutura facial de Monique, causando um aspecto “caído”. “A Monique casou, viajou, curtiu o que tinha que curtir e, agora, a gente voltou com o tratamento. A Monique está se cuidando muito mais, porque a Cacá está colocando ela para correr, fazer esporte e ela deu uma emagrecida. Com isso, a gente perde gordura da face e tem o caimento que é normal“, explicou o profissional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr sleiman karam (@dr.sleimankaram)

The post Monique Evans passa por transformação chocante; confira! appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.