Deu ruim! Influenciador é preso e 30 carros de luxo são apreendidos

A vida de ostentação de Filippe Ribeiro, influenciador digital conhecido por exibir uma rotina cercada de carros de luxo e viagens extravagantes, chegou ao fim de forma chocante! Na manhã da última quinta-feira (13), uma megaoperação policial batizada de “Riqueza Ilusória” desmontou um esquema criminoso milionário, prendendo Ribeiro e outros envolvidos em fraudes que movimentavam cifras astronômicas!

A investigação, conduzida pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), revelou que a quadrilha operava um complexo esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão em diferentes cidades, principalmente na Grande São Paulo. Entre os itens confiscados, um detalhe chamou a atenção: mais de 30 carros de luxo, avaliados em milhões de reais, foram apreendidos, além de uma grande quantidade de documentos e materiais eletrônicos!

Conhecido por seu estilo de vida extravagante, Filippe Ribeiro, de 29 anos, sempre impressionou seus seguidores com uma rotina repleta de carros importados, festas exclusivas e viagens paradisíacas. Mas, segundo a polícia, por trás da imagem de sucesso se escondia um golpe sofisticado! Ele é apontado como chefe da quadrilha e responsável por fraudes ligadas à compra e venda de veículos, além de envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de armas!

As investigações tiveram início após uma denúncia feita em maio do ano passado sobre a adulteração de documentos de veículos. O que parecia um caso isolado revelou um esquema milionário, com ramificações que surpreenderam até mesmo os investigadores.

Até agora, cinco pessoas foram presas, mas a polícia já adiantou que as buscas continuam. Novos nomes podem surgir a qualquer momento, enquanto autoridades analisam os documentos e equipamentos apreendidos. “Essa operação é um grande passo para desarticular um grupo criminoso altamente organizado, que usava a ostentação para mascarar suas atividades ilegais”, revelou uma fonte ligada à investigação.

