Mulher que brigou com Bia Miranda é hospitalizada; saiba o diagnóstico

A noite de festa acabou em caos! A influenciadora Bia Miranda está no centro de uma polêmica após uma briga generalizada em uma balada. Durante a confusão, Milena Victória de Souza, a mulher que teria sido agredida pela ex-Fazenda, precisou ser hospitalizada e revelou um diagnóstico alarmante.

Na manhã desta sexta-feira (14), Bia Miranda se pronunciou nas redes sociais sobre o tumulto, mas a história ganhou contornos ainda mais dramáticos quando Milena também resolveu contar sua versão. A jovem divulgou imagens impactantes do rosto machucado e, sem rodeios, revelou o laudo médico após ser internada. “Eu me encontro no hospital em estado de trauma. Acabei de acordar e já vou me pronunciar. Essa cara é um covarde!”, afirmou Milena, acusando o namorado da influenciadora, Gato Preto, de ser um dos agressores.

Segundo relatos, Milena foi brutalmente atacada a socos e chutes durante a briga. O que era para ser uma discussão virou um verdadeiro espancamento! A jovem, ainda abalada, revelou que sua internação se deu após sofrer fortes agressões e ressaltou que o caso não pode ficar impune.

A tensão aumentou quando Milena apareceu em frente à delegacia para dar sua versão dos fatos. “Você veio para cima de mim estando grávida! Eu jamais bateria numa mulher grávida, quem me conhece sabe. O que o marido e os amigos dela fizeram comigo foi uma covardia, quem estava na Vitrinni (balada) viu. EU fui linchada pelo Gato Preto e os amigos”, escreveu ela nas redes sociais.

Milena ainda alegou que estava apenas esperando um Uber com uma amiga quando foi abordada de forma agressiva por Bia Miranda. “Ela chegou falando: ‘O que vocês estão fazendo encostadas no carro do meu marido, suas vagabundas?’”, denunciou Milena.

