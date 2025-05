Influenciador sofre grave acidente ao tentar salvar filho de afogamento; estado de saúde é preocupante

O influenciador católico Tiba Camargos passou por momentos de desespero no último domingo (09), quando tentou salvar o filho de um afogamento na cidade de Alegria, no Rio Grande do Sul. Em um ato heroico, ele pulou no rio para resgatar a criança, mas um detalhe trágico mudou tudo: ao entrar na água, bateu violentamente a cabeça em uma pedra. O impacto foi tão forte que ele perdeu os movimentos do corpo e precisou ser levado às pressas para um hospital.

A esposa de Tiba, Andréa Camargos, conhecida como Déa, tem usado as redes sociais para atualizar o estado de saúde do marido. Grávida de seis meses, ela compartilha diariamente informações sobre o quadro clínico do influenciador, que está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e já passou por uma cirurgia delicada. Uma segunda intervenção estava marcada para a sexta-feira, mas acabou sendo adiada.

Na noite da última quinta-feira (13), Déa emocionou os seguidores ao revelar o motivo do adiamento do procedimento. “A expectativa era que o Tiba fosse extubado hoje, às 8h30 da manhã. Ele tem ficado muito incomodado e sofrido bastante com a intubação”, relatou. Porém, o quadro clínico do influenciador se complicou. “Mas hoje, por conta de uma dilatação do intestino, o diafragma ficou mais comprometido e ele não conseguiu se manter na respiração”, explicou a esposa, visivelmente abalada.

O acidente aconteceu no Rio Buricá, onde a família estava reunida para um momento de lazer. O filho de Tiba, que brincava na água, começou a se afogar e gritou por socorro. Sem hesitar, o influenciador pulou para salvá-lo, mas acabou se ferindo gravemente. Desde então, ele permanece internado em um hospital de Porto Alegre, sendo acompanhado por uma equipe de especialistas.

A situação é delicada, e Déa não esconde a dor e a saudade do marido. Em uma publicação recente, ela desabafou sobre a ausência do influenciador. “Não tem sido fácil. Você me faz tanta falta! Tenho demorado pra dormir, por saber que nesses dias você não vem deitar… Não fui ensinada a fazer tudo sem você. Estou aprendendo, mas dói. Fico vendo nossas fotos pra hora passar. Vejo os vídeos, você sempre tão vivo e dinâmico. Alegre e engraçado, convicto e enfático… E agora… Como somos frágeis!”, escreveu.

