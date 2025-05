Como assim? Andressa Urach revela ter consumido leite materno em gravação

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Andressa Urach voltou a agitar as redes sociais nesta sexta-feira (14) ao revelar detalhes de seu mais novo vídeo adulto. Sempre disposta a quebrar tabus e explorar fetiches inusitados, a ex-Miss Bumbum compartilhou com seus seguidores que gravou uma cena ao lado de Maria Pertuzzatti, conhecida no meio como MorenaGG. O detalhe que mais chocou? A atriz, que pesa mais de 140 kg e é mãe recente, teria oferecido leite materno durante a gravação.

LEIA TAMBÉM: Influenciador sofre grave acidente ao tentar salvar filho de afogamento; estado de saúde é preocupante



“A primeira BBW do Brasil – sigla para Big Beautiful Woman, que significa Mulher Grande e Linda. Dessa vez, gravei com uma mulher de mais de 140 kg, atendendo a um dos fetiches mais pedidos por vocês: o fetiche por leite materno”, declarou Andressa, explicando o tema do novo conteúdo.

O fetiche em questão, conhecido como lactofilia ou lactação erótica, envolve excitação relacionada ao ato de amamentar ou ao consumo de leite materno. MorenaGG, que deu à luz recentemente, teria se sentido completamente à vontade com a experiência. “A mamãe deu leite para a mamãe”, afirmou a atriz durante o anúncio do vídeo.

Se a intenção era causar alvoroço, Andressa conseguiu. A repercussão foi imediata, e a web entrou em ebulição com comentários de todos os tipos. “O bicho papão conta histórias da Andressa pro filho dele dormir”, ironizou um internauta. Outros não esconderam a indignação: “É querida… Não tem como te defender! Leite materno é alimento sagrado! Isso daí nem é mais surto bipolar, é perversão cruel”, detonou um seguidor revoltado.

Apesar da enxurrada de críticas, Urach parece estar gostando da atenção. “Não é à toa que eu conquistei o título mundial de rainha do conteúdo adulto pela Playboy. Estão gostando do meu reinado?”, disparou a influenciadora, provocando ainda mais seus seguidores.

Enquanto uns criticam, outros defendem a liberdade da modelo de seguir seu próprio caminho. “Pode ter certeza. A Andressa vive a vida dela, as coisas dela, não inferniza a vida de ninguém. É aquilo né, galerinha, cada um cuidando da sua vida”, escreveu uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)

The post Como assim? Andressa Urach revela ter consumido leite materno em gravação appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.