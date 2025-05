Saiba quem é o bonitão que estava acompanhando o viúvo de Paulo Gustavo em show

Desde a morte de Paulo Gustavo, em 2021, qualquer aparição de Thales Bretas ao lado de alguém especial chama a atenção do público. E foi exatamente o que aconteceu na última terça-feira (11), quando o dermatologista foi flagrado na área VIP do show de Shakira, no Rio de Janeiro, na companhia de um bonitão!

Ao lado de Danilo Tavares, ele posou para fotos, e os dois chegaram juntos ao evento – o que foi o suficiente para acender os rumores de um possível romance. Será que Thales está vivendo um novo amor?

Apesar do burburinho, a assessoria de Thales foi direta ao ser procurada pelo jornal Extra: nada de romance! Segundo o comunicado, Danilo é um amigo de longa data do dermatologista e não há qualquer envolvimento amoroso entre eles.Vale lembrar que, desde a perda do humorista, Thales viveu um breve affair com o cantor Silva e, mais recentemente, em maio de 2024, foi flagrado aos beijos em Paris com o executivo e professor Vicente Conde.

