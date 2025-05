Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Funcionário acessa contas de Leonardo e Neymar e é demitido

Um operador de teleatendimento foi demitido por justa causa após ser flagrado acessando, sem autorização, as contas bancárias de clientes famosos, entre eles o cantor Leonardo e o jogador Neymar. O caso ganhou repercussão e foi parar na Justiça do Trabalho de São Paulo. LEIA TAMBÉM: Ausência de Datena gera crise na programação do SBT […]

The post Funcionário acessa contas de Leonardo e Neymar e é demitido appeared first on Super Rádio Tupi.