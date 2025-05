Saiba quem é Memphis Depay, craque apontado como affair de Maisa

A internet foi à loucura com um novo possível casal de celebridades: Maisa Silva e Memphis Depay. A apresentadora e o astro holandês do Corinthians começaram a se seguir no Instagram na última semana e, desde então, as especulações sobre um romance entre os dois só aumentaram. A troca de curtidas e interações nas redes sociais foi o suficiente para os fãs apostarem que há algo mais entre eles!

LEIA TAMBÉM: Novo casal? Relação entre Maisa e Memphis Depay levanta suspeitas



O burburinho cresceu ainda mais na última quarta-feira (19/2), quando Maisa apareceu vestindo a camisa do Corinthians em uma publicação enigmática. Para muitos, a foto foi um recado direto para o atacante do time paulista. Coincidência ou não, a atriz e apresentadora também foi flagrada na festa de aniversário de Memphis Depay no último final de semana.

Os fãs mais atentos já vinham acompanhando a relação da artista com o clube alvinegro, já que Maisa sempre demonstrou sua paixão pelo Corinthians. Ela é presença constante na Neo Química Arena e, em dezembro, chegou a curtir férias ao lado de outros jogadores do time, como Hugo Souza e Matheuzinho.

LEIA TAMBÉM: Ticiane Pinheiro comenta término de Marquezine e João Guilherme



Afinal, quem é Memphis Depay?

Memphis Depay é um jogador de futebol holandês de 30 anos, que recentemente se juntou ao Corinthians, mas já carrega uma trajetória impressionante no esporte. Com passagens por clubes de renome mundial como Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid, ele se destacou por sua habilidade em campo e também por sua personalidade forte fora dele.

Fora do futebol, Memphis é conhecido por seu estilo de vida luxuoso e hábitos exóticos. Autointitulado como alguém com “coração de leão”, ele reforça essa identidade tanto em suas tatuagens quanto na autobiografia que lançou em 2019. Além disso, o atleta se aventura na música e já lançou singles de rap, o que reforça ainda mais sua imagem multifacetada.

The post Saiba quem é Memphis Depay, craque apontado como affair de Maisa appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.