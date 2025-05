Indireta? Dado Dolabella faz reflexão sobre amor na web

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A separação de Wanessa Camargo e Dado Dolabella segue dando o que falar, e o ator parece estar enviando recados sutis para seus seguidores. Na última quarta-feira (19/2), Dado apareceu ao lado da filha nos stories do Instagram e compartilhou uma reflexão intrigante sobre amor e prioridade, levantando suspeitas entre os fãs sobre uma possível indireta para a ex.

Em meio aos rumores que envolvem o ex-casal, Dado repostou uma mensagem que não passou despercebida: “Amor não é sobre quem te deseja. É sobre quem te prioriza. É sobre quem te inclui na vida, na rotina e no coração. Opção para se envolver sempre tem. O que falta são pessoas dispostas a se comprometer de verdade”. A publicação rapidamente repercutiu, deixando seguidores curiosos se essa declaração teria um destinatário específico.

Como se não bastasse, o ator continuou seu enigma virtual na madrugada desta quinta-feira (20/2), publicando mais um pensamento reflexivo: “Você disse que esse seria o seu ano. Não esqueça disso, foque em você”. A mensagem, interpretada por muitos como um sinal de autossuperação, aumentou ainda mais as especulações sobre seu estado emocional pós-término.

Apesar de não citar nomes, os internautas não demoraram para ligar os pontos e questionar se Dado Dolabella estaria dando pistas sobre os bastidores do fim do relacionamento com Wanessa Camargo. Será que o ator realmente quis se manifestar sobre a separação ou apenas decidiu focar em sua própria jornada de crescimento?

