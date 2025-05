Pai de Whindersson faz desabafo após internação do filho

O humorista Whindersson Nunes tomou uma decisão inesperada e se internou, por conta própria, em uma clínica psiquiátrica para cuidar da saúde mental. A notícia pegou os fãs de surpresa, mas trouxe alívio para quem acompanha a batalha do comediante contra a depressão. E, entre os que mais se emocionaram com a atitude do artista, está seu pai, Hidelbrando Batista, que usou as redes sociais nesta sexta-feira (21) para compartilhar um desabafo sincero sobre o momento delicado do filho.

Em sua publicação, Hidelbrando revelou que já havia pedido para Whindersson buscar ajuda e que vê essa decisão como um passo essencial para sua recuperação. “Passando para dizer a todos que o Whindersson decidiu por conta própria se internar em uma clínica para se cuidar, tratar a mente. Isso me deixa feliz e orgulhoso da sua atitude. Já havia feito esse pedido a ele e a Deus. Sei que sairá bem e inspirado para voltar aos palcos, que é o que ele mais gosta de fazer. Obrigado a todos que estão na torcida por ele”, escreveu o pai do humorista.

O desabafo comoveu os seguidores e reforçou a importância do apoio da família em momentos difíceis. Em outra publicação, Hidelbrando continuou demonstrando orgulho pelo filho e destacou a necessidade de cuidar da saúde mental. “Parabéns pela atitude, filho. Já cuidou de muita gente, agora é hora de cuidar de você. Sua mente precisa estar bem para criar novas ideias. Logo estará nos palcos fazendo o povo sorrir, que é o que você mais gosta de fazer. Pedi muito a Deus que te ajudasse a tomar essa decisão. Obrigado, Deus. Obrigado também a todos os seus fãs que estão na torcida por você. Seu velho estará sempre aqui para te abraçar e te desejar tudo de bom em sua vida. Mais uma vez me enche de orgulho. Isso só mostra o homem de caráter que você é. Te amo, meu bebê, sempre vou estar do seu lado. Que Papai do Céu te abençoe!”, declarou.

De acordo com um comunicado oficial divulgado por sua equipe, Whindersson Nunes tomou a decisão de se internar de forma voluntária, buscando apoio médico especializado para tratar sua saúde mental.

Comunicado Assessoria Whindersson Nunes

“O humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar”, informou a nota.

A equipe ainda reforçou que Whindersson está bem e que a decisão foi tomada para garantir um cuidado integral. “Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento”, conclui o comunicado.

A luta contra a depressão

Whindersson nunca escondeu sua batalha contra a depressão. Em diversas ocasiões, ele compartilhou relatos sinceros sobre sua saúde mental e, no ano passado, emocionou os seguidores ao revelar sua “única tentativa de suicídio”. O humorista também já mencionou que, pela primeira vez, não conseguiu se sentir bem no palco. “Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão. Aprendi mais uma”, escreveu na época.

