Pai de Sthe Matos vence o vício após 20 anos e reaparece irreconhecível; veja

A influenciadora digital Sthe Matos emocionou seus seguidores ao compartilhar a história de seu pai, que enfrentou o vício em drogas por 20 anos. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ela revelou detalhes sobre a difícil trajetória da família e como, após anos de sofrimento, ele conseguiu se reerguer e reconstruir sua vida.

Sthe contou que não teve convívio com o pai durante a infância e só o reencontrou aos 18 anos. Na época, ele já lutava contra o vício, mas não quis revelar essa realidade para a filha. No entanto, no dia 17 de agosto de 2023, ele tomou a decisão mais importante de sua vida: pediu ajuda para iniciar um tratamento em uma clínica de reabilitação. Três meses depois, quando ela foi visitá-lo, percebeu que sua recuperação estava indo bem. Emocionado, ele afirmou estar determinado a mudar de vida e colocou sua fé em Deus para seguir em frente.

Após um ano de tratamento, ele finalmente recebeu alta e começou uma nova fase de sua vida. Para ajudá-lo nessa reconstrução, Sthe proporcionou um tratamento dentário, pois ele já havia perdido todos os dentes. Ontem, em seu aniversário de 59 anos, pai e filha comemoraram juntos pela primeira vez, um momento de grande significado para ambos. Sthe compartilhou um vídeo emocionante, declarando sua felicidade e gratidão por estarem juntos celebrando não apenas mais um ano de vida, mas também a vitória sobre o vício.

Ao finalizar o relato, Sthe deixou uma mensagem de esperança para quem enfrenta a mesma luta. “Hoje ele é um novo homem. Quero dizer para você que sofre com qualquer tipo de vício que existe cura. Nunca é tarde para pedir ajuda e recomeçar. Você merece viver os seus sonhos”, declarou.

