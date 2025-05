Indireta? Irmã de Whindersson Nunes alfineta “preocupação repentina” de amigos

A internação voluntária de Whindersson Nunes pegou muita gente de surpresa e gerou uma onda de mensagens de apoio ao humorista nas redes sociais. No entanto, a comoção não passou despercebida por sua irmã, Hagda Kerolayne, que fez questão de expor sua indignação com a repentina preocupação de algumas pessoas.

Usando seu perfil no Instagram, Hagda ironizou aqueles que, segundo ela, nunca demonstraram interesse genuíno na família e agora fazem questão de se pronunciar sobre o estado de saúde do irmão.

“Eita que agora todo mundo está preocupado, todo mundo acha alguma coisa, tem fotinho para postar, tem história para contar. Até ontem ninguém me mandava um ‘oi’ sequer”, disparou ela, sem citar nomes.

A postagem veio logo após a divulgação do comunicado oficial da equipe de Whindersson, informando que o humorista decidiu se afastar da mídia para cuidar de sua saúde mental. O anúncio mobilizou não apenas fãs, mas também personalidades do meio artístico, que passaram a publicar mensagens de apoio, inclusive, a mensagem de apoio mais comentada do momento, foi de sua ex, Maria Lina. Será que esse desabafo de Hagda foi para alguém em específico?

