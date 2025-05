EXCLUSIVO: Adriane Galisteu desabafa sobre sua trajetória no carnaval e sua permanência em ‘A Fazenda’

A veterana do Carnaval carioca, a apresentadora Adriane Galisteu marcou presença no ‘Camarote Alegria’ e, em entrevista exclusiva, abriu o jogo sobre sua trajetória na folia, os desafios da saúde e seus próximos passos na TV Record.

“Estou há três anos no Camarote Alegria e, desde 1996, participo do Carnaval do Rio. Já fui destaque, rainha de bateria, musa… Voltei para a Portela há três anos, que foi onde tudo começou para mim. Fui rainha de bateria por cinco anos, estou falando de lá do meu passado até aqui. Já fui campeã pela Tijuca e, agora, venho na frente da comissão de frente da Portela”, contou.

O enredo da Portela este ano traz uma homenagem a Milton Nascimento, e a apresentadora não esconde a emoção de fazer parte desse momento histórico. “Milton merece todas as homenagens, todos os aplausos. É fundamental que a gente, através do samba, também possa mostrar a história dele para as crianças, para quem não acompanhou ou não sabe quem ele é. Ele é um homem que merece todas as homenagens”, destacou.

Mas nem tudo foi festa nos últimos meses. Adriane enfrentou problemas de saúde durante uma viagem ao exterior, deixando os fãs preocupados. Agora, totalmente recuperada, ela garante que está pronta para brilhar. “Estou 100%! Acabei de receber minha alta do médico para treinar, me divertir e sambar. Graças a Deus, estou bem. Foi um susto, mas passou!”, afirmou.

E os projetos na TV? A loira confirmou que continua à frente do reality A Fazenda e já tem data para se aprofundar na preparação. “Estou confirmada para 2025, porém, começo a ficar envolvida com isso a partir de setembro ou outubro”, revelou.

