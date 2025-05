Narcisa Tamborindeguy ironiza após ser vetada de participação em programa da TV Globo

A socialite Narcisa Tamborindeguy foi impedida de participar do programa humorístico “Tem de Tudo”, da TV Globo, após uma decisão do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ). O veto ocorreu devido à falta de registro profissional da empresária, documento necessário para atuar em produções audiovisuais. Apesar da decisão, o programa já foi gravado, e a participação de Narcisa pode ser mantida na edição final.

O presidente do Sated-RJ, Hugo Gross, justificou o veto afirmando que o sindicato tem a função de proteger os profissionais do setor, garantindo que apenas atores devidamente registrados tenham acesso às oportunidades de trabalho. A decisão gerou um debate sobre as regras do setor e a possibilidade de exceções para participações especiais na televisão.

Criado para regulamentar o mercado de entretenimento e garantir direitos trabalhistas, o Sated-RJ segue critérios rigorosos para a atuação em produções audiovisuais. O registro profissional de ator é uma exigência legal para quem deseja exercer a profissão, protegendo os artistas e assegurando que seus direitos sejam respeitados dentro da indústria.

Mesmo com o veto do sindicato, Narcisa reagiu com bom humor e ironizou a situação em suas redes sociais. A socialite garantiu que sua participação foi gravada normalmente e que não há impedimentos quanto à exibição do programa.

