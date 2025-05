Apresentadora do Shark Tank Brasil é derrotada na justiça por ex-namorado

SIGA NO

Após uma intensa disputa judicial, a empresária e apresentadora do Shark Tank Brasil, Cristiana Arcangeli, sofreu uma grande derrota no inquérito movido contra seu ex-namorado, o empresário Álvaro Garnero. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) decidiu arquivar o caso, apontando que não há provas suficientes para acusá-lo de estelionato.

A denúncia feita por Arcangeli alegava que Garnero teria a induzido a investir R$ 500 mil em criptomoedas, sem retorno. O dinheiro foi aplicado na Hibridus Club, empresa envolvida em investigações por um possível esquema de pirâmide financeira. No entanto, de acordo com documentos obtidos pelo portal LeoDias, a Justiça concluiu que Álvaro não teve envolvimento direto no esquema criminoso, sendo apenas um investidor, sem evidências de que tenha lucrado ou participado ativamente da fraude.

O inquérito inicial sobre a Hibridus Club já corria desde 2017, mas, insatisfeita com os desdobramentos, Arcangeli decidiu reabrir a questão em 2022, alegando que Álvaro teria promovido e divulgado o esquema fraudulento. Como parte das provas, ela entregou um computador às autoridades, alegando que o dispositivo continha informações comprometedoras.

Entretanto, após análise pericial, o MPSP descartou qualquer envolvimento do empresário na organização da fraude. Segundo o parecer, sua presença nas planilhas investigadas era apenas como investidor, sem evidências de que tivesse obtido vantagens ilícitas. Diante disso, o Ministério Público optou por encerrar o caso, determinando que não havia base legal para novas investigações contra Álvaro.

A decisão representa um duro golpe para Arcangeli, que buscava responsabilizar o ex-namorado pelos prejuízos financeiros. Com o arquivamento do inquérito, Álvaro Garnero sai vitorioso dessa disputa judicial e se livra de qualquer acusação formal relacionada ao esquema.

