VÍDEO: Ex de Mumuzinho acusa cantor de abandono paterno

Marize Calheiros, ex-companheira do cantor Mumuzinho, usou as redes sociais para denunciar o que classifica como abandono paterno. Segundo ela, o filho de 13 anos que teve com o pagodeiro sofre com a ausência do pai e enfrenta crises emocionais por não receber atenção e carinho. “Ele não entende por que os irmãos estão sempre com o pai e ele não”, desabafou.

Marize afirmou que, ao longo dos anos, tentou diversas vezes que Mumuzinho se aproximasse do filho, mas sem sucesso. Segundo ela, o cantor raramente compareceu a aniversários, eventos escolares e nunca prestou suporte em momentos difíceis, como internações e crises de saúde do menino. A situação teria se agravado a ponto de o filho desenvolver problemas psicológicos, exigindo tratamento especializado.

Além da questão afetiva, Marize também relatou dificuldades financeiras relacionadas à criação do filho. Ela afirmou que, há cinco anos, entrou com uma ação judicial para regularizar a pensão alimentícia, após o cantor negar ajuda para pagar uma explicadora. Mesmo com um acordo firmado, Mumuzinho não estaria cumprindo o pagamento corretamente. “Agora estou apenas buscando os direitos do meu filho”, afirmou.

O desabafo gerou grande repercussão nas redes sociais, com internautas divididos entre críticas e apoio à mãe do adolescente. Até o momento, Mumuzinho não se pronunciou oficialmente sobre as acusações.

