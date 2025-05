EXCLUSIVO: Justiça ordena que ex de Ana Hickmann processe SBT junto de Cariúcha

O empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, resolveu partir para a Justiça contra a apresentadora do Fofocalizando, Cariúcha. A ação foi protocolada na última sexta-feira (14/2), e ele exige uma indenização de R$ 60.720,00 por danos morais, valor equivalente a 40 alterações mínimas.

De acordo com informações obtidas pelo site Hora Top TV, a decisão de Alexandre veio após declarações polêmicas feitas por Cariúcha sobre sua separação com Ana Hickmann. Este colunista trouxe com exclusividade para vocês um novo desfecho dentro do processo que é importante ressaltar.

O judiciário sugeriu que o empresário Alexandre Correa também processasse a emissora de Silvio Santos, SBT : “Considerando que as supostas ofensas narradas na inicial foram veiculadas no programa FOFOCALIZANDO do SBT, esta empresa de comunicação também deverá figurar no polo passivo, em razão do litisconsórcio passivo necessário em relação ao pedido de remoção do vídeo e retratação pública no mesmo veículo de comunicação,” disparou o Juiz responsável pelo caso

Após a sugestão do magistrado, o ex-marido de Ana Hickmann incluiu a emissora da família Abravanel no processo e agora a emissora também faz parte da briga judicial.

