Mumuzinho nega abandono paterno e se defende de acusações

Mumuzinho quebrou o silêncio após ser acusado de abandono paterno por Marize Calheiros, mãe de seu filho Kaik, de 13 anos. Em um desabafo público nesta terça-feira (25). Marize afirmou que o adolescente percebe diferenças na forma como o cantor trata ele e os irmãos, Hanry e João, filhos do artista com Mirela.

Em entrevista exclusiva à coluna Fábia Oliveira, Mumuzinho negou a acusação e disse que mantém contato com Kaik. “Não existe abandono. Abandono seria eu não ter nenhuma relação com ele. Devido à minha carreira musical, infelizmente, meus três filhos sofreram com a minha ausência, mas isso não significa que eu os abandonei”, declarou o cantor.

Mumuzinho ainda afirmou que, apesar da agenda corrida, faz questão de manter momentos com os filhos. “A gente viaja todo ano juntos, temos diversas fotos para comprovar isso. Acabamos de voltar de Nova Iorque”, disse ele.

Sobre a pensão, o cantor esclareceu que aguarda uma decisão da Justiça. “Existe um pedido de atualização de pensão e eu estou esperando ser citado oficialmente para resolver a questão”, explicou. A declaração veio após Marize afirmar que o cantor estaria em débito com as obrigações financeiras do filho.

