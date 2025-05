Giulia Costa dispara sobre relacionamento; “Eu sempre tive dedo bem podre”

Entre relatos pessoais e reflexões profundas, Giulia Costa compartilhou sua visão sobre suas experiências amorosas, destacando a dificuldade de identificar padrões saudáveis. “Eu sempre tive dedo bem podre para me relacionar. Eu só tive um relacionamento mais saudável. De resto, nenhum foi saudável”, revelou.

O bate-papo entre Flávia Alessandra, Giulia Costa e Ana suy, abordou temas como vulnerabilidade, autoconhecimento e os limites entre o drama emocional e relações de fato problemáticas. Ana Suy trouxe sua visão profissional para ajudar a entender como esses desafios são comuns e como cada pessoa pode construir relações mais equilibradas. A interação entre as apresentadoras e a convidada gerou um debate envolvente e repleto de insights sobre o universo dos relacionamentos.

Flávia Alessandra e Giulia Costa Foto: Vitor Reis

Além do novo episódio, o Pé no Sofá Pod continua conquistando o público. O episódio anterior, com Heloisa e Luisa Perissé, alcançou grande popularidade e está entre os cinco mais ouvidos do Spotify Brasil. O sucesso do projeto confirma o interesse dos ouvintes por conversas autênticas e cheias de aprendizados sobre temas do cotidiano.

