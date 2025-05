Grave acusação contra Pablo Marçal vem à tona

A situação de Pablo Marçal ficou ainda mais delicada. O influenciador e ex-candidato à prefeitura de São Paulo enfrenta uma ação judicial de R$ 200 mil, movida por Luiz Gabriel Godoy, ex-participante do reality La Casa Digital 3, criado pelo próprio Marçal. Segundo informações exclusivas da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o caso acaba de ganhar novos desdobramentos com a apresentação de provas que podem comprometer ainda mais a imagem do empresário.

LEIA TAMBÉM: Giulia Costa dispara sobre relacionamento; “Eu sempre tive dedo bem podre”

Luiz Godoy acusa o influenciador de tê-lo submetido a agressões físicas, verbais e humilhações durante o programa em 2024. Agora, na segunda fase do processo, ele apresentou um extenso relatório de 15 páginas, listando as provas que pretende utilizar para convencer a Justiça de que foi vítima de abusos dentro do reality.

Entre as principais alegações, Godoy afirma que uma participante do programa presenciou o momento exato em que um dos mentores da atração o agrediu fisicamente. Ele ainda destaca que a cena pode ter sido registrada pelas câmeras do reality, e que um videomaker teria sido o responsável por gravar o episódio.

O ex-participante também indicou 10 testemunhas, que, segundo ele, podem comprovar as falsas promessas feitas por Marçal, além de episódios de violência física e verbal. Em meio aos relatos, há informações de um participante que teria ficado com cicatrizes após uma prova, e outro que afirma ter encontrado uma cobra em uma das locações do reality. Além disso, uma testemunha alega que pagou para participar do programa, contrariando a versão de Marçal de que a atração teria fins educacionais e sem cobranças financeiras.

Por outro lado, Pablo Marçal nega todas as acusações. Na Justiça, ele alega que as denúncias são infundadas e sem qualquer respaldo de provas concretas. O influenciador solicitou a realização de provas documentais, testemunhais e até uma perícia técnica para contestar as alegações de Godoy. Ele reafirma que o La Casa Digital 3 foi uma “iniciativa educacional, sem fins lucrativos e sem cobrança de valores”, contrariando os relatos apresentados no processo.

O caso tomou proporções ainda maiores após a divulgação de um vídeo que supostamente mostraria um advogado de Marçal tentando convencer Luiz Godoy a desistir de denunciar o caso . Com essa nova reviravolta, a Justiça será a responsável por decidir quem realmente está falando a verdade.

The post Grave acusação contra Pablo Marçal vem à tona appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.