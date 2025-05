SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O relacionamento entre Sophie Charlotte e Xamã parece enfrentar um momento delicado. De acordo com informações obtidas pelo portal LeoDias, o casal estaria passando por uma crise há cerca de um mês, que se tornou ainda mais evidente durante o Carnaval. Amigos próximos relatam que a situação tem sido complicada, e os dois estariam mais distantes do que o habitual.

VEJA TAMBÉM: Bell Marques toma atitude inesperada após ambulantes terem prejuízo

Nesta sexta-feira (28/02), a atriz de 35 anos optou por aproveitar a folia longe do “Bloco do Malvadão”, que marcou a estreia de Xamã em um projeto independente. Em vez de prestigiar o namorado, Sophie preferiu curtir o Carnaval ao lado de amigos, incluindo a atriz Camila Pitanga, conforme mostrou em publicações no Instagram.

Enquanto isso, Xamã segue com sua agenda de apresentações e levará seu bloco para outras cidades nos próximos dias, incluindo Fortaleza, Recife e Belo Horizonte. O cantor tem se dedicado ao trabalho e evitado comentar sobre os rumores de crise no namoro.

Para quem não se lembra, o romance entre Sophie Charlotte e Xamã começou nos bastidores da novela “Renascer”, da Globo. Apesar de os dois já serem vistos juntos anteriormente, a relação só foi oficializada em junho de 2024. Resta saber se o casal conseguirá superar esse momento turbulento ou se o namoro chegará ao fim.

The post Crise no relacionamento? Sophie Charlotte não comparece ao bloco de Xamã appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.