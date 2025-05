EXCLUSIVO: Grazi Massafera emociona ao falar sobre representatividade feminina e celebra Demi Moore

Em uma entrevista, Grazi Massafera reflete e comenta sobre o impacto da representatividade feminina no cinema, a atriz não escondeu seu orgulho ao ver mulheres maduras conquistando cada vez mais espaço na indústria. E, claro, fez questão de enaltecer uma das estrelas internacionais que tem sido símbolo dessa nova era: Demi Moore.

Questionada de como ela iria reagir caso Demi Moore ganhasse o Oscar, ela se declarou: “Eu não sei que reação, a gente não consegue antecipar, né? Mas toda vez que fala dela desse filme, da forma, ou quando ela aparece falando tão bem, enaltecendo, mostrando que o nosso país existe… E além de tudo ser uma mulher madura, é tão importante ter ela, a Demi Moore. Vamos falar com a Demi Moore também, acho que ela é um ano das mulheres maduras e qualificadas para isso. Então isso também me emociona muito, porque cada vez mais eu sinto na pele o quão difícil é ser mulher, ser livre e ser dona da sua vida, das suas atitudes, dos seus BO. E ver essas mulheres brilhando dessa forma. Forma, até então era um lugar onde a jovialidade tomava espaço e isso me emociona e me deixa orgulhosa de ser brasileira,” pontuou Massafera.

A declaração forte e carregada de significado mostra o quanto a presença de mulheres maduras no cinema vem ganhando força e visibilidade. Por anos, a indústria priorizou a juventude, mas agora, nomes como Demi Moore provam que talento e experiência falam mais alto. Grazi deixou claro que essa conquista não é só para as atrizes, mas para todas as mulheres que lutam diariamente para ocupar espaços e se fazerem ouvidas.

