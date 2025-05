EXCLUSIVO: Flavia Saraiva abre o jogo sobre amizade com Rebeca Andrade e affair com MC Cabelinho

SIGA NO

Flavia Saraiva roubou a cena ao falar abertamente sobre sua amizade com Rebeca Andrade e revelar detalhes de sua vida pessoal. Em entrevista, a ginasta mostrou bom humor ao comentar sobre a conexão com a amiga de longa data e ainda abriu espaço para responder sobre seu status amoroso.

Entrevistada por este colunista, ao ser questionada sobre sua interação com a Rebeca, ela não economizou nas palavras e disparou: “Ah, eu amo a Rebe, a gente já se conhece desde os 9, 10 anos, são muitos anos juntas, né? É uma família pra mim, a gente treina, já morei com a Rebeca, então eu amo ela.”

Também questionamos a ginasta se ela tem vontade de entrar para o meio do carnaval: “Então, não sei sambar, né? Eu ia passar um pouquinho de vergonha, talvez, mas eu gosto de assistir, e eu gosto de torcer por todas as escolas, mas a Grande Rio tem o meu coração.”

A atleta também comentou sobre os rumores envolvendo Rebeca Andrade e um suposto affair. Sem fugir da polêmica, Flavia tratou o assunto com naturalidade. Também questionamos sobre aquela grande polêmica que eles falaram que você estava com MC Cabelinho, o que você pode falar sobre? Existe isso? Não existe? Amor, amizade? “Isso é passado já, né?”, respondeu. Mas tem uma amizade entre vocês dois? “Sim, sim, com certeza, a gente já se conhecia um pouco antes já, mas aí a gente virou mais amigo, né? Conforme a atividade de sair, fazer propaganda, essas coisas. Mas a amizade prevalece sempre.”

E, claro, o assunto vida amorosa não ficou de fora. Questionada se está solteira ou comprometida, Flávia foi direta e sem rodeios: “Solteira, solteira! Carnaval, né? Tô solteira! Pode acontecer alguma coisa hoje, né? Quem sabe!”

