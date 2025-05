Briga judicial de Deolane Bezerra e Fontenelle ganha novo capítulo

SIGA NO

A briga entre Deolane Bezerra e Antônia Fontenelle ganhou um novo e explosivo capítulo! Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a influenciadora segue determinada a fazer com que a Justiça reconheça sua rival como citada na ação judicial que move contra ela. E, agora, Deolane tem uma nova carta na manga.

A briga entre as duas começou depois que a ex-Fazenda processou Fontenelle por associá-la a atividades criminosas e, ainda, por desrespeitar a memória de MC Kevin, que faleceu em 2021. Indignada, Deolane entrou com um pedido de indenização de R$ 30 mil por danos morais, mas desde então tem enfrentado dificuldades para que a youtuber seja oficialmente citada no caso.

Sem paciência para esperar, a influenciadora denunciou que Fontenelle estaria deliberadamente se escondendo da Justiça. Em dezembro de 2024, Deolane pediu que o juiz do caso considerasse a rival citada, alegando que a mesma já havia informado um endereço em outros processos onde nunca era encontrada.

No entanto, a decisão não foi favorável a Deolane: o juiz afirmou que não poderia atender ao pedido. Mas se alguém achou que ela iria desistir, se enganou!

Agora, Deolane apostou em uma nova estratégia: solicitou que a notificação seja enviada diretamente para a advogada de Antônia Fontenelle, alegando que a profissional tem poderes para receber a citação em nome da cliente. Para garantir que o procedimento ocorra sem imprevistos, a influenciadora já quitou todas as taxas necessárias.

O processo, iniciado em setembro de 2023, segue parado, mas Deolane está disposta a tudo para que a ação avance.

