Anitta abre o coração e revela pedido de perdão a Ivete Sangalo

Anitta decidiu abrir o jogo sobre um momento marcante de sua vida pessoal e profissional. Durante uma entrevista para Hugo Gloss, a cantora revelou que, em meio a um processo de autoconhecimento, tomou a iniciativa de pedir perdão a diversas pessoas, incluindo Ivete Sangalo.

A revelação veio à tona após o lançamento de Larissa: O Outro Lado de Anitta, documentário da Netflix que mergulha nos altos e baixos da vida da artista. Em uma conversa sincera, Anitta contou como percebeu que, ao longo da carreira, teve atitudes que precisavam ser revistas.

“Eu fiz as pazes com muitas pessoas que vieram me pedir perdão por várias coisas. Mas engraçado, né? Essas pessoas só apareceram na minha vida depois que eu mesma pedi perdão para todas as pessoas que eu comecei a perceber que eu estava equivocadíssima”, desabafou.

A cantora relembrou que um dos primeiros pedidos de desculpas foi direcionado a Ivete. “Eu lembro que uma das primeiras pessoas, depois que eu saí do meu retiro, que eu fui pedir perdão, foi para a Ivete. Eu escrevi um textão para ela de tudo que eu achava que eu tinha me equivocado, sabe?”, explicou.

Anitta também destacou que o gesto foi um marco em sua jornada de amadurecimento. “Hoje eu entendo que eu era tão novinha também. Quando comecei minha carreira, tinha 19 anos, né? E bombei com 20, 21. Isso é um grande lugar do autoconhecimento. É a gente se perdoar também e não ficar ali punindo a si mesma pelos nossos erros, e sim entender”, refletiu.

Mas o que mais surpreendeu a cantora foi a maneira como Ivete recebeu a mensagem. “A forma como ela me recebeu foi incrível. Eu achei muito de uma pessoa madura e que entende mesmo. Que entende do processo da vida”, elogiou Anitta, demonstrando gratidão pelo acolhimento da baiana.

A poderosa ainda contou que continuou esse movimento de perdão com outras pessoas, incluindo amigos e familiares. “Depois disso, que eu fui me desentrelaçando com as coisas que eu acreditava que eu não tinha sido o que eu seria hoje, o melhor de mim, outras pessoas vieram me pedindo perdão e foi uma grande perdoação geral, foi muito bom”, afirmou.

Com uma nova visão sobre a vida e suas relações, Anitta garantiu que não se arrepende do processo de reconciliação, mas reforçou que só pede perdão quando acredita ser necessário. “Eu não acho que eu pediria perdão por coisas que eu não fiz. Eu só peço perdão por coisas que eu fiz. E que eu tenho concepção e sei que eu fiz. E hoje eu consigo enxergar todas muitíssimo”, concluiu.





