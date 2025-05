Após erro na nota da Grande Rio, Liesa se pronuncia

A tensão no mundo do samba atingiu níveis estratosféricos nesta quinta-feira (6). A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) se viu no epicentro de uma polêmica gigantesca após um erro na digitação das notas da Grande Rio no quesito bateria. O que poderia ser apenas um deslize técnico rapidamente se transformou em um tsunami de teorias e questionamentos que explodiram nas redes sociais.

A confusão começou quando o mapa oficial de notas foi divulgado no site da Liesa, e os internautas mais atentos notaram uma diferença crucial: a Grande Rio aparecia com três notas 10 e apenas um 9,9. Entretanto, na apuração oficial, a escola havia recebido dois 10 e dois 9,9. A diferença não é apenas numérica, mas também pode ter impactado diretamente o resultado do Carnaval.

Se a nota divulgada estivesse correta, a Grande Rio alcançaria 30 pontos no quesito, o que empataria com a Beija-Flor na pontuação final. E, em um possível critério de desempate, a história poderia ter sido outra.

A colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, foi a primeira a expor a inconsistência e trouxe à tona as dúvidas dos foliões. Diante da repercussão, a Liesa, pressionada pelas especulações e indignação dos fãs, veio a público esclarecer a situação. Segundo a organização, tudo não passou de um erro de digitação na publicação do site.

Notas divulgadas no site da Liesa

“Não houve divergências na apuração ou na leitura das notas. Apenas o mapa divulgado no site oficial veio com um pequeno erro de digitação, colocando uma nota 10 no lugar da válida, de 9,9. A somatória do quesito, no entanto, já seguia a correta: 29,9. O erro de digitação no site já está em processo de correção”, informou a liga em nota oficial.

Mesmo com a explicação, muitos foliões não ficaram convencidos. Afinal, um décimo pode ser a diferença entre um campeonato e um vice-campeonato! A polêmica segue dando o que falar, e a expectativa é que a Liesa tome medidas para evitar novos erros no futuro.

