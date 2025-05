Milton Cunha engata romance com corretor 21 anos mais jovem; saiba quem é

A alegria contagiante de Milton Cunha agora tem um motivo a mais: um novo amor! Aos 62 anos, o comentarista mais querido do Carnaval engatou um relacionamento com Vitor Moraes, corretor de imóveis de 41 anos, e os dois já são um dos casais mais comentados do momento.

Segundo informações, o relacionamento começou a ganhar destaque durante o Carnaval deste ano, quando os dois passaram a frequentar eventos e compartilhar momentos juntos nas redes sociais. Vitor, que tem mais de 10 mil seguidores no Instagram, não esconde o carinho pelo apresentador e chegou a chamá-lo publicamente de “amor” em registros feitos diretamente da Marquês de Sapucaí.

Vitor Moraes – Reproduc?a?o Instagram/Facebook

A primeira aparição oficial do casal aconteceu em dezembro de 2024, durante um evento na Cidade do Samba. Desde então, Milton e Vitor têm sido vistos juntos em praias cariocas, jantares e até na badalada virada de ano na orla do Rio de Janeiro. O casal também brilhou no Baile da Vogue, no Copacabana Palace, onde posaram apaixonados para as câmeras.

Nas redes sociais, os fãs de Milton Cunha comemoraram a novidade e não pouparam elogios ao casal. “Milton não erra nunca! Esse aí é viciado em acertar!”, comentou uma seguidora. Outro internauta celebrou: “Adoro o Milton, que ele seja muito feliz. Ele merece tudo de bom!”. Já um terceiro brincou: “‘Miltão’ não brinca em serviço!”.

