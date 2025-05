Data do retorno de Lexa aos palcos vem à tona!

Lexa está pronta para dar um novo passo em sua vida após a dolorosa perda da filha, Sofia. Segundo sua mãe e empresária, Darlin Ferrattry, a cantora e rainha de bateria da Unidos da Tijuca já tem data marcada para voltar ao trabalho. A decisão vem após um período de afastamento das atividades profissionais e do Carnaval, momento em que optou por se resguardar para viver o luto.

A artista, que completou 30 anos recentemente, está na África do Sul ao lado do noivo, Ricardo Vianna, em uma viagem de reflexão e recuperação emocional. No entanto, o descanso está com os dias contados. “Hoje fiquei feliz de ver minha filha bem, Lexa, lá no safári. E tem uma boa notícia. Acho que semana que vem, quando ela chegar, a gente vai ter novidades. Acho que ela está voltando para o trabalho. Isso está me alegrando, e acho que a ela também”, revelou Darlin Ferrattry na última sexta-feira (7), através das redes sociais.

A decisão de pausar sua carreira veio após um drama pessoal devastador. No dia 2 de fevereiro, Lexa deu à luz sua filha, Sofia, de forma prematura. A menina lutou bravamente por três dias, mas infelizmente faleceu no dia 5. A gestação foi marcada por complicações devido a um quadro raro de pré-eclâmpsia precoce, tornando o momento ainda mais delicado.

